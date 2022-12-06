سعيد: لا بُدّ من تعديل إنتاج الحليب لتمكين المواطنين من الحصول على حاجياتهم

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس الاثنين، زيارة إلى مصنع الحليب في المنطقة الصناعية بسليمان من ولاية نابل.

وشدد الرئيس على أنه لا يُمكن القضاء على من يُريدون العبث بقوت التونسيين إلا بالإنتاج بالقدر الكافي، داعيا إلى تعديل الإنتاج لتمكين المواطنين من الحصول على حاجياتهم.

وتساءل سعيد: « علاش فما الحليب الدّسم والياغرت والزبدة وليس هناك حليب غير دسم… يجب توفير الحليب للتونسيين والتونسيات في كل مكان » .

كما أضاف الرئيس: « نحن في حالة حرب اليوم ضدّ الاحتكار وضد من يُريدون خلق الأزمات.. لا بُدّ من مجهود حربي لمواجهة المضاربين ويجب أن تتظافر الجهود لمواجهة الحالة .. نحن في مجهود للقضاء على الاحتكار ولتلبية حاجة المواطنين من الحليب » .

كما وجه الرئيس آخر تحذير للعابثين بقوت التونسيين ولمسالك التوزيع، مؤكدا أن الإنتاج من الحليب يكفي تقريبا جميع التونسيين لكن هناك احتكار » .

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