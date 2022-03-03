سعيد: لا بُدّ من وضع حدّ لانحلال الدولة ولن يهدأ لي بال إلا إذا تم تطهير البلاد

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة له لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، على ضرورة وضع حدّ لانحلال الدولة ولانحلال مؤسساتها، مؤكدا أنه لا مجال لأن يتسلل هؤلاء إلى كل القطاعات تحت أي عنوان كان.

وأكد الرئيس أن الإجراءات التي تم اتّخاذها تهدف لتطهير البلاد من الأدران التي علقت بها منذ عشرات العقود، مبرزا بأنه لن يهدأ له بال ولن يهدأ للشعب بال إلا إذا تم تطهير البلاد .

وكشف الرئيس أنه هناك أطراف اجتمعت اليوم على تشويه الحقائق في كل مكان بل على تجويع الشعب والتنكيل به في كل مكان، مضيفا بقوله: « أعلم جيدا أنهم يتقلبون حسرة وكمدا لأنه تم الشروع في وضع حد لعبثهم بمؤسسات الدولة وسنواصل تطهير البلاد » .

كما نفى سعيد أن يكون هناك حدّ من الحريات كما يدّعي البعض.

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