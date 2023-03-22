سعيد: لا تُرفِّعُوا في الأسعار بل خَفِّضُوها ومن رفَّع فيها فاتركوه وبضاعته

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة هنأ فيها الشعب التونسي بحلول شهر رمضان المعظم اليوم الأربعاء، إلى عدم الترفيع في الأسعار بل تخفيضها، مطالبا بترك من رفّع في الأسعار هو وبضاعته لأن الإسلام يقوم على التآخي والتعاضد والأخذ بيد الفقير.

وقال سعيد: « من لم يدعْ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » ، داعيا الجميع إلى أن تتكاثف جهود الجميع معا ليأخذ كل واحد بيد من يحتاجه.

وأضاف الرئيس: « بإمكان من أنعم الله عليهم بالمال أن يساهموا في تخفيض الأسعار لأن المقصد من الصيام هو تخليصها من الأدران والمقصد من الشريعة الإسلامية هو العدل فلا يترك أحد من بيننا جاره أو قريبه أو أي كان محتاجا ليمد له المساعدة » ، على حد تعبيره.

كما قال سعيد: « عازمون على مواصلة ما بدأناه من معركة ضد الفساد .. سنحارب معا مؤمنين مخلصين لله وللشعب ونطلب من الله العون حتى تعلو كلمة الحق والعدل ويزهق الباطل في الداخل وفي الخارج » .

كلمات البحث :أسعار;سعيد