سعيد: لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الدولة

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج يوم أمس الخميس، أنه لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة أن يكون الوزير لشد الأزر.

ودعا الرئيس إلى ضرورة الانسجام في العمل الحكومي برئاسة رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الدستور، مؤكدا أنه لن يتراجع أبدا عن اختياراته وعن تعهداته للشعب التونسي.

واعتبر الرئيس أنه بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف أداءات إضافية على من يستفيدون دون وجه حقّ بدعم العديد من المواد ودون الخضوع لأي املاءات خارجية، مذكّرا بأن تونس كانت عرفت هذه الطريقة منذ السنوات الأربعين من القرن الماضي عند إحداث صندوق التعويض لأول مرة.

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