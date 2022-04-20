سعيد: لا مجال لأن يشارك في الحوار من أفرغوا خزائن الدولة أو ارتهنوا أنفسهم للخارج

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 بقصر قرطاج، عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتناول اللقاء جملة من القضايا خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكّد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا بنفس المقاربات السابقة التي أثبت التاريخ فشلها بل يجب حلّها بناء على الإرادة الشعبية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أنه لا بدّ من حوار اقتصادي واجتماعي لا كغيره من الحوارات السابقة، وعلى أنه لا مجال لأن يشارك فيه من يدعون انقاذ الوطن بعد أن أفرغوا خزائنه أو ارتهنوا أنفسهم للخارج.

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