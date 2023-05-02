سعيد: لا مجال للحديث عن منع أي كتاب والحريات لن تتهدد أبدا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى مكتبة الكتاب بالعاصمة اليوم الاثنين، أنه لا مجال للحديث عن منع أي كتاب، مشددا على أن الحريات لن تتهدد أبدا لأن الحرية لها شعب يحميها.

وقال سعيد: « من مازال يحن إلى المنع ويحلم بالمنع فهو خارج التاريخ… افتراء وكذب ومحاولة للتشكيك بأن الحريات مهددة في تونس .. وحرية الفكر هي أهم من حرية التعبير المزعومة » .

كما شدد الرئيس على أن من يُريد أن يعبث بالدولة التونسية أو يُشكك في الحريات في الداخل والخارج فهو إما عميل أو شخص بالفعل مصاب بغيبوبة فكرية عميقة لن يستفيق منها أبدا .

وأكد سعيد أن بعض القنوات الأجنبية تتطاول على تونس لأنها تعمل لجهات لا تُريد إلا إسقاط الدولة التونسية، متعهدا بمواصلة ضرب كل المفسدين.

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