سعيد: لا مجال للرجوع إلى الوراء والدولة التونسية هي التي تُنظم القضاء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه يحلم من يتصور أنه سيعود إلى الوراء، متعهدا بتطهير البلاد ودعوة ممثلي القضاء لتطهير القضاء.

واعتبر الرئيس أن الدولة التونسية هي التي تُنظم وليس القضاء التي يُنظم نفسه بنفسه بناء على توازنات سياسية وتدخلات.

كما شدد الرئيس على عدم استعداده للتفريط في الدولة واختيارات الشعب، معلنا أنه سيتم في الأيام القادمة الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب.

من جهة أخرى، قال الرئيس إن الاستفتاء الالكتروني الذي يعتزم القيام به أفضل بكثير من الاستفتاءات التي كانت تُنظم سابقا.

وشدّد رئيس الدولة، أيضا، على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة من اختاره.

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