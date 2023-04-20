سعيد: لا مجال للفتنة نحن شعب موحدٌ وسيبقى موحدًا

هنّأ رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة أدلى بها من جامع الزيتونة بالعاصمة اليوم الخميس، الشعب التونسي بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس: « عيدكم مبروك وتقبل الله صيامكم وقيامكم… جعل الله شهر شوال المبارك مباركا كسائر الأشهر » .

وأكد الرئيس أنه يعمل من أجل تحقيق إرادة الشعب التونسي، مشددا على أن الفتنة أشد من القتل.

وأضاف سعيد: « لا مجال للفتنة نحن شعب موحد وسيبقى موحدا… لدينا من القدرات والامكانيات مما يحقق آمال الشعب في العزة والكرامة الوطنية » .

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