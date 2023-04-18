سعيد: لا مجال لمن يتطاول على الدولة ويسعى إلى تفكيك المجتمع

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال لمن يتطاول على الدولة ويسعى إلى تفكيك المجتمع، مضيفا أنه لن يترك الدولة التونسية فريسة لهؤلاء الذين يعبثون بها كما يشاؤون.

وقال الرئيس إن من يسعى إلى ضرب الدولة يسعى أيضا إلى تفجير المجتمع من الداخل، مؤكدا أنه لا بُدّ من مقاومة كل أصناف الجرائم وتفكيك الشبكات التي تعمل على مثل هذا التفكيك.

وأضاف الرئيس: « على الذين يتلوّنون بكل لون ويسعون بكل السبل إلى تعطيل مسار تحقيق مطالب الشعب التونسي أن يختاروا على أي مقعد يجلسون فالحق بين والباطل بين ومن اختار طريق الباطل فلا مكان له داخل الدولة وعلينا أن نتصدى لهم حتى لا يبقوا حجر عثر أمام تطهير البلاد » .

كما دعا الرئيس القضاء للعب دوره في هذه المرحلة التي تعيشها تونس حتى يكون في موعد مع انتظارات الشعب لبناء تاريخ جديد لتونس.

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