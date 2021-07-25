سعيد: لا نريد أن تسيل الدماء ومن يُطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص

نبه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية مساء اليوم الأحد، الكثيرين الذين يُحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح بأنه لن يتم السكوت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه القوات المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يحُدّه إحصاء .

وأكد الرئيس أنه لم يكن يريد أن يلجأ إلى هذه التدابير بالرغم من أن الشروط الدستورية كانت متوفرة ولكن الكثيرين شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي.

وشدد الرئيس على أنه لا يريد أن تسيل الدماء، منبها من يُعدون أنفسهم هذه الليلة ويُوزعون الأموال في بعض الأحياء للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيُطبق عليهم .

وأكد الرئيس أنه يعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطوة على إرادة الشعب، على حد تعبيره.

وقال الرئيس إن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعا بحسب تطور الأوضاع .

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