سعيد: لا ننحاز إلا للقضايا المشروعة ولا ندخل في تحالف مع أي كان لضرب تحالف آخر

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 11 ماي 2022 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول اللقاء جملة من الملفات المتصلة بالسياسة الخارجية لتونس، فضلا عن استعراض الاستحقاقات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.

وذكر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بتشبث تونس بثوابت سياستها الخارجية الراسخة في التاريخ وفي مقدمتها مبدأ عدم الانحياز والتمسك باحترام الشرعية الدولية وبميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس: « لا ننحاز إلا للقضايا المشروعة وبناء على الشرعية الدولية ولا ندخل في تحالف مع أي كان لضرب تحالف آخر » .

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