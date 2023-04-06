سعيد: لا نُريد أن يُملي علينا أحد من الخارج اختياراتنا وحربنا على الفساد ستتواصل دون هوادة

أكد رئيس الدولة قيس سعيد في كلمة له خلال إشرافه على إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورڨيبة بالمنستير اليوم الخميس، أن الاملاءات التي تأتي من الخارج ولا تُؤدي إلا لمزيد التفقير مرفوضة.

وشدد الرئيس على أن تونس دولة ذات سيادة، مضيفا: « تونس وطن ولسنا مستعدين على الإطلاق بأن نُفرط في حبّة رمل واحدة وفي قطرة ماء واحدة من وطننا العزيز » .

كما قال الرئيس: « اختياراتنا يجب أن تكون نابعة من إرادة شعبنا .. تونس دولة لها من مقومات الازدهار الكثير ولدينا من الإمكانيات والقدرات ما يكفينا لنحقق إرادة شعبنا في الحياة الكريمة »

وانتقد الرئيس وصف قوى خارجية للموقوفين مؤخرا بأنهم معتقلين سياسيين، مؤكدا أن يداهم ملطخة بالدماء .

وشدد الرئيس على أنها لم تكون هناك حرية بل هناك مجموعة من اللوبيات والعصابات التي مازالت متنفذة إلى حد اليوم داخل الدولة وتحاول التنكيل بالدولة والتونسيين.

وعن نيته الترشح للرئاسة، قال الرئيس: » لست مستعدا لأن أسلم وطني لمن لا وطنية لهم.. لا تهمني المناصب ولا القصور يهمني فقط وطني.. قضية الترشّح ليست مطروحة في ذهني.. أنا لا أشعر بنفسي في منافسة أي كان أشعر أنني أتحمل المسؤولية ولن أتخلّى عن المسؤولية » .

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