سعيد: لا نُقايض سيادتنا أبدا لا بالمؤامرات ولا بخزائن الدنيا كلها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال موكب آداء اليمين لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاءها، أن عددا من المتآمرين سعوا إلى إفساد العلاقة مع فرنسا على وجه الخصوص حول مؤتمر الفرنكوفونية ووصلت تدخلاتهم إلى أكثر من 50 دولة، مشددا على الآن ذاته على استعداد تونس التام لهذه القمة.

وأضاف سعيد: « لا نُقايض سيادتنا أبدا لا بالمؤامرات ولا بخزائن الدنيا كلها » .

وشدد الرئيس على أن تونس تتسع للجميع في ظل القانون، متعهدا في قادم الأيام بإيجاد إطار لحوار وطني حقيقي مع الشباب في كل الجهات وليس لحوار كما حصل في السنوات الماضية .

وأكد الرئيس أن تونس ستبقى في ظل التدابير الاستثنائية مادام مازال هناك خطر جائم على الدولة .

وقال الرئيس : « لا مجال للإحباط ولا مكان للاستقالة بل إننا سنفتح معا طريق الحرية والعدالة والكرامة الوطنية ولا مجال إلا لإرادة الشعب صاحب السيادة حتى يسترد حقوقه كاملة » .

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