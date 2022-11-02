سعيد: لا يمكن أن نصل إلى أي نتيجة ما لم نعالج أسباب الإنقسام والفرقة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مشاركته في أشغال اليوم الثاني من القمة العربية المنعقدة بالجزائر اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن أن نصل إلى أي نتيجة ما لم نعالج أسباب الإنقسام والفرقة بين الدول العربية.

وتساءل سعيد: « لماذا نلم الشمل ولماذا انفرطت حبات العقد وتفرقنا تحت كل نجم كأهل سبأ؟ .. الكل يعرف الأسباب ولا يُمكن أن نصل إلى أي نتيجة ما لم نُعالج الدواعي والأسباب » .

كما أضاف سعيد: « لماذا لا نتفاوض مع الآخرين مجتمعين لا متفرقين ؟ الكل يعرف الأسباب.. وصلنا إلى ما وصلنا إليه بإجماع الجميع ولكن ماهي الدواعي التي أدت بنا إلى هذه الفرقة والانقسام … يجب أن نعالج الأسباب لا أن نعالج النتائج » .

كما ثمن سعيد المقاربة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للم الشمل، مؤكدا أنها المقاربة الصحيحة التاريخية التي يُمكن أن تحقق منعرجا في تاريخ البلاد العربية .

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