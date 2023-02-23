سعيد: لا يُمكن أن نسمح بأن يقيم أي شخص بصفة غير قانونية في تونس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الخميس، أنه لا يُمكن أن يسمح بأن يقيم أي شخص بصفة غير قانونية في تونس، موجها رسالة طمأنة إلى الأفارقة الموجودون في تونس بصفة قانونية على أوضاعهم.

واوصى سعيد كل المسؤولين في كل المستويات خيرا بأشقائنا الأفارقة المقيمين بتونس بصفة قانونية بألا يتعرضوا لأحد بسوء، مشددا على أن الأفارقة الموجودون في تونس هم ضحايا في بلدانهم نتيجة تقسيم العالم للعمل وهناك من يستغلهم في تونس بصفة غير قانونية .

وأضاف الرئيس: « لسنا من دعاة التفرقة ولا يمكن أن تحل مؤسسات أخرى إلى جانب مؤسسات الدولة .. لا يُمكن المساس بهويتنا … لا يُمكن أن نقبل بأوضاع خارج القانون وبممارسات مجرمة بالقانون » .

وأكد الرئيس انه ثابت على مبادئه وعلى قيمه وأنه سيسير إلى الأمام ولا عودة إلى الوراء ابدا ويعمل على إنقاذ الدولة التونسية وتمكين التونسيين من حقهم بالحياة الكريمة .

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