سعيد لبودن: السلم الأهلية في تونس لا تُقاس بثمن

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الاثنين، أن السلم الأهلية في تونس لا تُقاس بثمن وأن الطرق التي عبدها الآخرون ليست معبدة، مشددا على أن الجميع داخل الدولة يجب أن يلتزم بالقانون وأن يلتزم خاصة بواجب التحفظ لأنه مسؤول داخل الدولة مهما كانت درجة مسؤوليته.

وأضاف الرئيس: « نريد أن نشق معا طريقًا جديدة في التاريخ بدون أي تدخل خارجي وبعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها البعض » .

وقال سعيد: » من يعمل على مواجهة هذا المسار يجب أن يتحمل تبعات ذلك.. نحن نحتكم إلى القانون ونعمل على الاستجابة لمطالب الشعب التونسي وفق إرادة شعبنا.. لا يُمكن أن نقبل بأي تجاوز لا للقانون ولا لإرادة الشعب » .

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