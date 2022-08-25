سعيد لبودن: ضرورة محاسبة كل من يسعى بشتى الطرق إلى افتعال الأزمات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 25 أوت 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المتصلة بالعمل الحكومي على وجه العموم وإلى التأمين الطبيعي للسوق بحاجيات المواطن مع ضرورة محاسبة كل من يسعى بشتى الطرق إلى افتعال الأزمات بإخفاء جملة من البضائع أو بالترفيع في الأسعار والمضاربة غير المشروعة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن تقوم كل مؤسسات الدولة بدورها، وأن يقوم القضاء بدوره في تتبع هؤلاء الذين يعملون على تعطيل توزيع عدد من البضائع لغايات سياسية صارت معلومة لدى الجميع.

كما تناول اللقاء الموقف التونسي في مؤتمر « تيكاد 8″ والمحادثات التي ستتم بين تونس وضيوفها في إطار هذه الندوة أو على هامشها.

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