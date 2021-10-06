سعيد لبودن: فجر قادم في تونس وستنتهي هذه الريح التي تبدو عاتية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه نجلاء بودن رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة يوم أمس الثلاثاء، أن فجرًا قادم في تونس ستنتهي معه الريح التي تبدو عاتية، مشيرا إلى أن هناك من سال لعابهم وكذّبتهم الأيام.

شدد الرئيس على أنه وبالرغم من الرماد الذي يسعى إلى بثه الكثيرون فإن الحق سيبقى أبلغ وسيبقى واضحا وستبقى تونس حرة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب والعز للثورة والإكبار، وفق تعبيره.

وقال سعيد: « نحن في موعد مع التاريخ ولا يجب أن نخسر هذا الموعد لأن الشعب ينتظرنا.. ريحهم ستذهب وستبقى الرياح العاتية التي ستهز المتربصين بالدولة » .

واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، وجدد التأكيد، في هذا الإطار، على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

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