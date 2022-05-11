سعيد لبودن: يجب ألاّ تكون التوازنات المالية على حساب الفقراء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية وبجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على حرصه على أن لا تكون التوازنات المالية على حساب الفقراء بل يجب الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، وشدد على ضرورة وضع حد لظاهرة الاحتكار التي هي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أزمات في التزود بعدد من المواد الغذائية.

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