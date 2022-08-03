سعيد لبودن: يجب إعطاء الأولوية في مشاريع المراسيم والأوامر لتذليل الصعوبات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وشدد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على ضرورة إعطاء الأولوية في مشاريع المراسيم والأوامر لتذليل الصعوبات في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعب.

كما أكد رئيس الدولة، في نفس السياق، بأن التضخم التشريعي الذي عرفته تونس ليس بالحالة الطبيعية إذ يجب أن توضع النصوص استجابة للتطورات وأن تتنزل في إطار المسار التصحيحي الذي تشهده تونس.

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