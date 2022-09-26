سعيد لبودن: يجب تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وقد تناول اللقاء الوضع العام في البلاد وسير عديد المرافق العمومية.

وشدد رئيس الجمهورية على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى بدون جزاء.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها الا الجهات المصدرة.

وأضاف سعيد بقوله: « كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة. فإذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عديد القطاعات، فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع، فالواجب الوطني يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته وأن نتحمل الأعباء كمواطنين يشعرون بانتمائهم للوطن ويبذلون كل جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمات.

كما أشار رئيس الدولة إلى عدد من الأزمات التي يقع افتعالها بهدف توظيفها سياسيا، مبرزا أن الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها ومن يريد الاستفادة منها.

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