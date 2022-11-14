سعيد لبودن: يجب توفير السلع في الأسواق لتجنّب غيابها او ارتفاع أسعارها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بالوضع العام للبلاد وضرورة إيجاد حلول سريعة لها في إطار القانون.

كما ركّز رئيس الدولة على الجوانب الاجتماعية بوجه عام، مشدّدا على ضرورة توفير السلع في الأسواق لتجنّب غياب بعضها وارتفاع أسعار البعض الآخر.

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