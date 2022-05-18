سعيد لبوعسكر: سأعمل على تذليل جميع العقبات لإنجاح الاستفتاء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022. كما تم التطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنه سيعمل من أجل أن يتم هذا الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف.

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