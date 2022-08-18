سعيد لتبون: تونس تتقاسم مع الجزائر عمليات الإطفاء بتوجيه ما لديها من إمكانيات



أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 18 أوت 2022، مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، قدّم له فيها أحر التعازي في وفاة عدد من المواطنين الجزائريين إثر الحرائق التي اشتعلت بمناطق متعدّدة، متمنيا أن يمنّ الله تعالى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر من كل مكروه وشرّ.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن تونس تتقاسم مع الجزائر نفس الوضع، وتتقاسم معها أيضا عمليات الإطفاء بتوجيه ما لديها من إمكانيات للوقوف إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق كما كانت دائما وأبدا.

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