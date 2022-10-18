سعيد لرئيس المجلس المؤقت للقضاء: يجب البت في عديد القضايا المنشورة لسنوات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع ذات العلاقة بعمل المجلس وبسير عمل المحاكم على وجه العموم.

وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، حرصه على استقلال القضاء ودوره في إنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة.

وشدد رئيس الدولة على الدور المحوري للقضاء في تطهير البلاد، وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها.

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