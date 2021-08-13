سعيد لرائدة الفضاء التي سيتم اختيارها: حلّقي أيتها البطلة ولا تنسَيْ أن تحملي معك الراية التونسية

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له اليوم الجمعة، خلال إشرافه على موكب امضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وارسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية ISS رسالة إلى رائدة الفضاء التي سيتم الاختيار عليها.

وفيما يلي رسالته لها:

« حلّقي أيتها البطلة التونسية في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية بعد أن حلّقتي عاليا في الفضاء الداخلي وفي تونس على وجه الخصوص ولا تنسي أن تحملي معك الراية التونسية.. أنت ستُحلقين في الفضاء والنساء على الأرض سيرفعون نفس الراية التونسية حاملات الراية نفسها مع الأحرار الصادقين ومع الحرائر الصادقات وسيُحلق الشعب التونسي من جديد ليس في الفضاء لكن على أديم هذه الأرض العزيزة ليصنع تاريخا جديدا لتونس » .

وأضاف الرئيس في كلمته: « سنواصل المعركة وسنصنع تاريخا ناصعا جديدا يلتقى فيه كل طرف حقوقه كاملة في ظل دولة تقوم على القانون، قد تغيب جاذبية الأرض في هذه المركبة الفضائية ولكن لن يغيب القانون في تونس، أنا على يقين من أننا سننجح من كل التحديات التي رفعناها » .

وقال سعيد إن هناك جاذبية الأرض ولكن جاذبية بعض الحركات ستعود إلى ما تحت الأرض لأنها فقدت كل تأثير لها.

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