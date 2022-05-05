سعيد لرشيدة النيفر: لا مجال لفرض قيود على الصحافة وحريص على أن يكون الإعلام حرا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 5 ماي 2022 بقصر قرطاج، المستشارة السابقة المكلفة بالإعلام والاتصال بالرئاسة رشيدة النيفر.

وأكد رئيس الجمهورية تمسكه بحرية التعبير وحرصه على أن يكون الإعلام حرا خاصة وأن تونس لديها نصوص متعلقة بحرية الصحافة منذ أكتوبر 1884.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن حرية التعبير يجب أن تكون مسبوقة بحرية التفكير، مبينا أن الفكر الوطني هو الذي يسعى إلى الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها ويعمل أن تكون الصحافة أداة للتعبير.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لا مجال لفرض قيود على الصحافة، وإلى أن الأهم هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

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