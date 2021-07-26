سعيد: لست من الانقلابين ومن يتحدث عن الانقلاب فليعد إلى الصف الأول من التعليم الابتدائي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة ليلة الأحد، أن القرارات التي اتخذها كانت بناء على الدستور عكس ما يتم الترويج له في عدد من وسائل الإعلام، مشددا على أن الفصل 80 من الدستور يُمكن الرئيس من اتخاذ تدابير استثنائية إذا كان هناك خطر داهم.

وقال رئيس الدولة إن الأموال المنهوبة التي تمت سرقتها من الشعب يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، مؤكدا أن هناك تدابير إذا اقتضى الأمر اتخاذها فلن يتردد في اتّخاذها.

وبين الرئيس بأن القوانين توضع في تونس بناء على حسابات سياسية ولخذمة اللوبيات الموجودة وتم الانتقال من الحزب الواحد إلى تعددية حزبية وإلى اللوبي الواحد يحكمون بالليل ويتآمرون .

وشدد الرئيس على أنه لن يترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء كما تلاعبوا بها على مدى سنوات، داعيا من يتحدث عن الانقلاب لقراءة الدستور جيدا أو العودة إلى الصف الأول من التعليم الابتدائي كي يعلم أن ما قام به في نطاق الدستور .

وأكد الرئيس أن البعض سيدفع الثمن باهظا ومن سرق أموال الشعب لا بُدّ أن يُعيدها ومن يُحاول الهروب أنّا له أن يهرب ومن يُريد أن يتحصن بهذه الحصانة ليتطاول على الدولة وعلى رموزها فهو مخطئ.

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