سعيد لشرف الدين: يجب أن تلتزم مؤسسات الدولة بالحياد التام

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 بقصر قرطاج، بتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد والدور الموكول للسلطات الجهوية والمحلية، حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالحياد التام، وعلى توفير كل الشروط اللازمة حتى يصدع الشعب صاحب السيادة بكلمته يوم 25 جويلية الجاري لتأسيس جمهورية جديدة.

كما تطرّق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتأمين فترة العطل والموسم السياحي، وأثنى في هذا السياق على الدور الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي.

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