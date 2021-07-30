سعيد لصحفيي نيويورك تايمز: إِعْمَلُوا بكل حرية ولا خوف على حرية التعبير في تونس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله لصحافيين من جريدة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الجمعة، أن تونس بالرغم من الأزمة التي تعيشها فإنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه حماية لمؤسسات الدولة التونسية.

وشدد سعيد على أنه من يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب، مؤكدا أنه استشار رئيس الحكومة الذي تمت إقالته ورئيس المجلس النيابي.

كما أكد الرئيس للصحفيين أنه لا خوف على حرية التعبير ولا خوف على حرية التنظم، مشيرا إلى أنه ليس في هذه السن سيبدأ مرحلة جديدة في حياته تقوم على الدكتاتورية التي يمقتها.

وشدد الرئيس على أنه يكره الانقلابات ويكره أن يتم ضرب الدولة التونسية من الداخل، مشيرا إلى أنهم حولوا تونس إلى مجموعة من المقاطعات ومجموعة من الفضاءات كل واحد يريد أن يكون له نصيب فيها .

وقال الرئيس إنه لن يتم اعتقال أي أحد إلا من كانت لديه قضايا لدى القضاء، معتبرا أن ما يصدر من تصريحات اليوم من عدد من القيادات بأنهم سينزلون إلى الشارع مخالف للدستور وللأحكام الدستورية.

وأفاد رئيس الجمهورية بأن حرية التعبير في تونس مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا .

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