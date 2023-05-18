سعيد لعباس: القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية وستبقى في دائرة الاهتمام

استهل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس، زيارته إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بإجراء محادثة، مساء اليوم الخميس 18 ماي 2023 بمقر الإقامة بجدة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية وستبقى في دائرة الاهتمام، وشدّد، أيضا، على أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.

وتناول اللقاء، كذلك، علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وفلسطين وأهمية تعزيز فرص وآليات التشاور والتنسيق الثنائي.

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