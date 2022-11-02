سعيد لعباس: حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لن تسقط بالتقادم

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 بالجزائر العاصمة في إطار مشاركته في القمة العربية، محادثة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجدد رئيس الدولة التأكيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب الحق الفلسطيني ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني الباسل في صموده للدفاع عن حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، بالرغم من محاولات إخراج القضية الفلسطينية من دائرة الاهتمام الدولي والسعي إلى استبطان ثقافة الهزيمة.

ومن جانبه، استذكر الرئيس محمود عباس المحطات التاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أبدًا مواقف تونس المشرّفة قيادة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وتناول اللقاء، أيضا، جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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