سعيد في لقاء فلاحين: فقدان بعض المواد لا يعود إلى ندرة الإنتاج بل نتيجة للمحتكرين

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، إلى مدينة عوسجة من ولاية بنزرت حيث التقى عددا من الفلاحين الذين يبيعون منتوجاتهم بأسعار تغطي كلفة الإنتاج ولا وجه للمقارنة بينها وبين الأسعار المعمول بها في عدد من الأسواق، معتبرا أن ذلك يقيم الدليل على أن فقدان بعض المواد لا يعود إلى ندرة الإنتاج بل هو نتيجة لممارسات المحتكرين ولما يسمى بمسالك التوزيع.

كما توقّف رئيس الدولة بمدينة قلعة الأندلس من ولاية أريانة أين استمع إلى مشاغل الفلاحين وخاصة بالنسبة إلى تربية الأبقار وإنتاج الحليب. وعاين رئيس الجمهورية، مرّة أخرى، أن هؤلاء الفلاحين يبيعون بضاعتهم بأسعار مقبولة لا علاقة لها بالأسعار المعروضة في عدد من الأماكن الأخرى التي يتحكّم فيها هؤلاء الذين لا دأب لهم سوى الربح غير المشروع واختلاق الأزمات.

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