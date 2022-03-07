سعيد لقضاة المجلس المؤقت للقضاء: سووا بين الجميع ولْنكن معا حراسا للقانون

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي اليوم الاثنين، أنه يعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء، مؤكدا أنه لا قوام للدولة إلا بقضاء عادل ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس.

وقال الرئيس إنه يخوض مع أعضاء المجلس المؤقت للقضاء حربا بلا هوادة ضدّ الفاسدين والمفسدين والذين أرادو أن يتسللوا إلى قصور العدالة وضد كل من يُريد اسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته.

ووجه الرئيس دعوة إلى أعضاء المجلس المؤقت للقضاء جاء فيها: » سووا بين الجميع طبق القانون ولا تأخذهم في الحق لومة لائم.. ولنكن معا حراسا للقانون لا تأخذنا في تطبيقه أي عناصر أخرى » .

كما أضاف الرئيس: « نخوض في هذه الأشهر معركة تحرير وطني فلنخضها معا في إطار القانون.. أعلم أن جيوب الردة كثيرة تعمل على الشد إلى الوراء وعلى تجويع الشعب ولكنهم سيخرجون خاسئين منهزمين وقد بدأ التاريخ يفضحهم ويرفضهم بالرغم مما يكيدون ويُدبرون. »

وبين الرئيس بأن من يتصور أنه سيُطوع القضاء لفائدته فليعلم أنه سيصطدم بسد منيع هو القضاء العادل والمستقل .

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