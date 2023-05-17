سعيد لكبيريْ أحبار اليهود وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية: عيشوا في تونس آمنين فإن لحقكم أذى فهو يُؤذينا

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله مفتي الجمهورية هشام بن محمود حاييم بيتان وكبير أحبار اليهود بتونس، وإيلاريو أنطونيازي، كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس اليوم الأربعاء، رسالة لهم للعيش في تونس مواطنين آمنين كسائر المواطنين.

وقال الرئيس:

« عيشوا في تونس مواطنين آمنين كسائر المواطنين.. فإن لحقكم أذى فهو يُؤذينا وسنأمن معابدكم وممارسة شعائر دينكم ولنجتثّ معا بذور الفتنة والفرقة التي يريد أعداء وطننا إشعالها » .

وأكد الرئيس: « من يريدون الترتيب لسفك الدماء لفرض ما يسمى بالتطبيع فليعلموا أنه لا وجود في قاموس شعبنا في تونس لهذا المفهوم.. ونحن نفرق بين اليهودية والصهيونية ».

ودعا الرئيس الإنسانية كلها لتعمل اليوم على وضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه في أرضه ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف.

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