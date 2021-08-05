سعيد للتونسيين: أقبِلوا على التلقيح ولا تترددوا لحظة واحدة

دعا رئيس الدولة قيس سعيد في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الخميس، التونسيين إلى عدم التردد لحظة واحدة والاقبال على التلقيح يوم الأحد المقبل 8 أوت 2021 وعلى تلقي الجرعة الثانية منه حتى تعود الحياة طبيعية بتونس في كل المجالات.

وقال الرئيس للتونسيين: « لا تنسوا تذكير الكثيرين من الذين فقدوا الذاكرة وتهزهم أضغاثُ أحلامهم ومناوراتهم إلى ذكريات نُريد أن نعتبر بها، الذكريات الأليمة التي لا نريد بأي ثمن أن نعود إليها والمليئة بالجراثيم والفيروسات… كثيرون لم يذكروا التاريخ ولم يتقوا الله في الشعب التونسي » .

وأكد سعيد أنه تم بذل جهود تاريخية كثيرة سيذكرها التاريخ والمواطنين، مؤكدا أنه تم تجاوز العقبة الأولى وسنتجاوز كل العقبات الأخرى بعد هذه الأيام المفتوحة للقاحات المكثفة.

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