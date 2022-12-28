سعيد للتونسيين: أُطمئنكم سنواصل وسننتصر ولن نترك لهم طريقا للخروج الآمن

بعث رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له اليوم الأربعاء، برسالة طمأنة للتونسيين بأنه على العهد باق وسيواصل وسيستمر وسينتصر ولا عودة إلى الوراء إطلاقا، وشدد الرئيس على أنه لن يترك للعابثين المجرمين طريقا للخروج الآمن وأن الطريق يجب أن تكون آمنة بالنسبة إلى الشعب وليس بالنسبة إلى هؤلاء الذين عبثوا بمقدراته ويتطاولون على الدولة.

وقال الرئيس: » إنّ عمقنا الشعبي أكبر بكثير من عمقهم الشعبي وإن كان بعضهم قد حصل على مقعد ببضع مئات من الأصوات أو بفتات من الأصوات فلا يُمكن يتحدث اليوم عن مصير دولة وشعب ومصير وطن… سنستمر وسنمضي قدما مع الصادقين ومع الثابتين من أبناء الشعب حتى يطلع نور جديد على وطننا العزيز » .

وأبرز سعيد بأن ما يحصل اليوم لا يُمكن أن يتواصل لا يُمكن أن يستمر البؤس السياسي، مضيفا بقوله: « لا يُمكن أن تستمر حياة المواطنين على هذا النحو من التنكيل وخلق الأزمة تلو الأزمة.. لقد بلغ السيل الزبى ولن نترك الشعب التونسي والدولة التونسية لقمة سائغة على موائد اللئام » .

وشدد الرئيس على أن من يتباكون على حرية التعبير هم مرتزقة ولو كانوا بالفعل وطنيين لتقدّموا بمبادرات تتعلق بإصلاح بعض الأوضاع .

وأضاف سعيد: « ارتكبوا الجرائم ومازالوا يُريدون ارتكاب جرائم أخرى ونعلم ما يُخططون له ولكن الشعب يعلم أنّ آخر ورقات التوت سقطت عنهم منذ أعوام وسيعلم هؤلاء قريبا أي منقلب ينقلبون » .