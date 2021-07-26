سعيد للتونسيين: اطْمئنوا الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على الحقوق والحريات

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له اليوم الاثنين، برسالة طمأنة للتونسيين بأن الدولة قائمة ولا مجال بأن يتم التعدي على الحقوق والحريات.

وقال الرئيس للشعب: « كونوا عقلاء .. أطلب منكم أن تُعبروا عن رأيكم بحرية ومسؤولية » .

وأكد الرئيس أنه لا مجال للمساس بمبدأ المساواة بين المواطنين، معتبرا أن المصالحة لا يُمكن أن تكون إلا مع الشعب، داعيا التونسيين إلى عدم اللجوء للمواجهة في الشارع باعتبار وأن أخطر ما تواجهه الدول والمجتمعات هو الانفجار والاقتتال الداخلي .

ودعا الرئيس من يدعي أن ما قام به يتعلق بانقلاب لمراجعة دروسه في القانون، مشددا على أن مؤسسات الدولة لا يُمكن أن تستمر بالشكل الذي وصلنا إليه.

وبين سعيد بأن الخطر داهم بل واقع اليوم، حيث صار تسيير المرافق العمومية بناء على الولاء للأحزاب واللوبيات فضلا عن غياب الدولة في بعض المناطق.

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