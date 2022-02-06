سعيد للتونسيين: تظاهروا بكل حرية ولكن في احترام القانون وستحرسكم قوات الأمن

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال توجهه إلى مقر وزارة الداخلية مساء السبت، أنه من حق التونسيين التظاهر بالرغم من الأوضاع الصحية، قائلا لهم: « تظاهروا بكل حرية ولكن في احترام القانون » .

وشدد قيس سعيد على أنه من حق التونسيين التظاهر وإحياء ذكرى استشهاد بلعيد ولكن في نطاق احترام القانون ودون أي محاولة في الصدام مع قوات الأمن الوطنية التي ستحرسهم من كل محاولات اندساس من قبل البعض الذي يُحاول التسلل إلى أي مكان لضرب الدولة التونسية.

وأكد الرئيس أنّ قضية استشهاد شكري بلعيد بقيت في رفوف المحاكم وتمّ التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتّهمين، مشددا على أنه من حق الشعب التونسي معرفة الحقيقة التي يُحاول البعض اخفاءها.

وأضاف الرئيس: « هناك من هو متواطئ وبالحجة والبرهان مع عدد من المجرمين ولن نترك المجرمين يعبثون بالشعب التونسي وبالدولة وبالمجتمع فهم يُريدون ضرب الدولة والمجتمع بالمخدرات حتى لا يُفكر الشباب في مستقبلهم.

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