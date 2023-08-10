سعيد للتونسيين: شمروا عن سواعدكم وعولوا على أنفسكم فالأوطان لا تُبنى إلا بالفكر الحر

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال يوم العلم اليوم الخميس، التونسيين إلى أن يُشمروا عن سواعدهم ويعولوا على ذكائهم وأنفسهم، مشددا على أن الأوطان لا تُبنى إلا بالفكر الحر وبسواعد رجالها ونسائها.

واعتبر الرئيس أن الذكاء الاصطناعي في جوهره اغتيال للفكر البشري وهو من قبيل الأسلحة ذاتية التشغيل أو كالطائرات دون طيار يوجهها مركز واحد للقيادة والتسيير .

وأبرز الرئيس بأن الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية يُمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق على نطاق يفوق التصور .

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