سعيد للتونسيين: لا تقبلوا مالا من أي جهة كانت وأنا براء من أي تمويل

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة له مساء اليوم الجمعة، جميع التونسيين لعدم قبول مال من أي جهة كانت كما حصل سنة 2019.

وتوجه الرئيس بكلمته للتونسيين بقوله: « أنا براء من أي تمويل كان.. بإمكانياتكم حتى وإن كانت محدودة يُمكنكم المساهمة الناجعة في إنجاح الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيصدر الليلة في الرائد الرسمي بعد اصلاح جملة من الأبواب وعدد من الفصول » .

وقال سعيد: « مصير دولتكم ومصير ثورتكم بأيديكم فلا تتركوا أحدا يسطوا عليهما » .

ودعا سعيد التونسيين للتصويت بنعم حتى يكتمل مسار تصحيح الثورة وحتى يكتمل تصحيح مسار التاريخ

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن تسرّب بعض الأخطاء إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، مشيرا إلى أنه سيتم إصلاحه وتصويبه، ونشره مساء اليوم في الرائد الرسمي.

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