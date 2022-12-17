سعيد للتُّونسيين: لا تحتكمُوا إلاّ إلى ضمائركم ولا يغُرّنكم أبدًا خطابُ الُمشككينَ

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال إدلائه بصوته في الإنتخابات التشريعية بالمدرسة الإبتدائية حي النصر1 اليوم السبت، التونسيين للاحتكام إلى ضمائرهم وحدها حتى يستردوا حقوقهم المشروعة في العدل وفي الحرية ويُسقطوا الأقناع عن الوجوه التي لبسها المُشككون.

وقال الرئيس: « لا تحتكموا إلا إلى ضمائركم ولا يغرّنكم أبدا خطاب هؤلاء المشككين الذين وضعوا أقنعة على وجوههم واندسوا بين صفوفكم انتبهوا إليهم وانتبهوا خاصة لمن يدفع الأموال لشراء الذمم لأنهم يعتبرون المواطن ورقة اقتراع توضع في صندوق الاقتراع » .

وأضاف الرئيس: « أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات قادرون على المُضي قُدما لنصنع معا تاريخا جديدا.. اصنعوا تاريخكم بأنفسكم أنتم أصحاب السيادة فلتكن السيادة للشعب لتحقيق الحرية والكرامة ولتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم معبرة عن رغبات وتطلعات شعبنا في العزة والحرية والكرامة ».

وأردف سعيد: « سنصنع تاريخا جديدا لتونس يعيش فيه كل التونسيين أحرارا ويجد كل واحد منا حقه في وطنه في التعليم وفي الصحة وفي النقل وفي الضمان الاجتماعي » .

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