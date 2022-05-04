سعيد للدبيبة: الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا-ليبيا

جرت اليوم الأربعاء 4 ماي 2022، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكانت هذه المكالمة مناسبة جدد من خلالها رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا القائم على التمسك بوحدة هذا البلد الشقيق وعلى أن الحل لا يمكن أن يكون الا ليبيا-ليبيا.

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