سعيد للدول الأوروبية: أَعيدوا إلينا أموالنا التي نهبوها قبل أن تقترحوا علينا الحلول

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس وزاري بقصر قرطاج اليوم الخميس، الدول الأوروبية وكل الدول الأخرى إلى إعادة أموال الشعب التونسي التي نُهبت منه ووُضعت في البنوك في الخارج قبل أن يقترحوا على تونس جملة من الحلول إن كانوا حقا يُريدون إعانة تونس.

وأشار الرئيس إلى أن 500 مليون دولار أُعطيت لأحد المسؤولين السابقين بعد 2011 لكنها لم تدخل إلى تونس .

وشدد الرئيس على أن الوضع في تونس وضع تونسي خالص وليست هناك قضية تونسية يتم التداول فيها خارج تونس، مؤكدا أن تونس الثائرة اليوم جريحة وليست شهيدة تنزف الدم والألم نتيجة لعدة عناصر داخلية ولا يُمكن أن نُضمد جراحها إلا بأنفسنا وبإرادتنا وفي ظل إختياراتنا.

وأضاف سعيد: « لا نُريد التعاون والتعاطف دون إحترام من الخارج حتى وإن كان بدون تعاطف، مشددا على أن الاحترام لاختياراتنا هو المقدمة الطبيعية الأولى للسيادة الوطنية، مؤكدا أن تونس ليست حقلا أو بضاعة أو رقما حتى توضع في جداول الأعمال في الخارج » .

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