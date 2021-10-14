سعيد للسفير الأمريكي: مُستاؤون من إدراج الأوضاع في تونس بجدول أعمال الكونغرس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وأبلغ رئيس الجمهورية السفير الأمريكي استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي.

كما أشار رئيس الدولة إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج.

وكان هذا اللقاء فرصة، أيضا، لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية.

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