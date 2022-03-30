سعيد للشعب: لتأمنوا جميعا فهناك مؤسسات للدولة قائمة

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي مساء اليوم الأربعاء، برسالة طمأنة للشعب التونسي عقب ما اعتبرها محاولة انقلابية فاشلة من قبل عدد من نواب الشعب المجمدين لإلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ الـ25 من جويلية 2021.

وقال الرئيس للشعب التونسي: « لتأمنوا جميعا فهناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة.. كونوا ثابتين متماسكين ولا تتركوا أيا كان من هؤلاء يتسلل إلى صفوفكم » .

واعتبر سعيد أن عمقه الشعبي أكبر من عمقهم وأن شرعيته يستمدها من الدستور ومن الشعب الذي فوّضه ، مؤكدا أن الشعب سيعبر عن إرادته لكن في إطار السلم واحترام قوانين الدولة.

وأضاف الرئيس: « نحن نضمن الحريات وهم خطر على الحريات والدولة والسيادة للشعب وهي أعلى مرتبة من الدستور » .

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