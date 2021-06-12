سعيد للطبوبي: من يتجاوز القانون والدستور فليعلم أننا قادرون على الرد بأكثر مما يتصورون

نفى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مساء الجمعة، تعطيله الحصول على قروض خلافا ما روجت له حركة النهضة مؤخرا، مؤكدا أن العكس هو الذي حصل .

وأكد الرئيس أنه لن يترك الدولة فريسة لمن لا يعرف قيمة الدولة، مشيرا إلى أنه تم السطو على الثورة وبدأ ذلك منذ 2011 لترتيب هذه الأوضاع.

وشدد الرئيس على استعداده لتحمل المسؤولية مادام هناك نفس يتردد ونبض في القلب، مؤكدا أن هناك صادقين في تونس.

كما أعلن قيس سعيد استعداده للحوار بشكل جديد وذلك خلال الأيام القادمة، مشددا على أن تونس ليست دويلات، مضيفا بقوله: « من يتجاوز القانون والدستور الذي أسعى لتحقيقه وتحقيق مقاصده فليعلم أننا قادرون على الرد بأكثر مما يتصورون للحفاظ على الشعب التونسي » .

كما عبر الرئيس عن ثقته في الاتحاد العام التونسي للشغل والقوى الوطنية مشددا على أنهم سيفرزون بين الحق والباطل.

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