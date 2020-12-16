سعيد للطبوبي: يجب توفير كل أسباب وشروط نجاح الحوار.. و لا حوار مع الفاسدين

اخر تحديث : 16/12/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد والطبوبي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد تم التطرق بالخصوص إلى مبادرة الحوار التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.
وقد أكد رئيس الجمهورية على أن الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه، مؤكدا مرة أخرى على أنه لا حوار مع الفاسدين.


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