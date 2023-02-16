سعيد للعالم: إن كانوا يُريدون حقا الوقوف مع تونس فليُسقطوا عنا الديون التي تتراكم العام تلو العام

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس، رسالة إلى العالم أجمع أكد فيها أن ما يُسمى بالعولمة قد وصلت مداها وانقلبت على ذاتها، معتبرا أن الحل ليس في مزيد تفكير الشعوب التي كانت مستعمرة وليس في الخضوع للإملاءات التي هي في ظاهرها حل وفي باطنها وحقيقتها مزيد لتكريس التفقير والتجويع وصنف جديد من الاستعمار.

وشدد الرئيس على أننا قادرون على تشخيص أوضاعنا وعلى البحث في أسباب هذه الأوضاع وترديها، وقادرون بأنفسنا على وضع الوصفات الطبية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تستجيب لمطالب شعبنا وقادرون على تخطي كل العقبات إذ تتوفر في تونس كل الإمكانيات البشرية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك علينا أن نُعول على قدراتنا وليست قليلة أو شحيحة.

وقال الرئيس: « إن كانوا يُريدون حقا تقديم العون فليُعيدوا إلينا أموالنا المنهوبة وإن كانوا يُريدون حقا بالفعل أن يقفوا إلى جانب الشعب التونسي ليُسقطوا الديون التي تتراكم العام تلو العام » .

وأكد الرئيس أن تونس لم تبعث ببرقيات ولم تُدلي بتصريحات تعبر عن انشغالها بأوضاع الحقوق والحريات في عدد من العواصم التي تصدر منها هذه البيانات، مشددا على أن سيادتنا فوق كل اعتبار وفكرة الحرية استبطناها قبلهم بكثير، مضيفا: « فلينضروا في تاريخهم قبل أن ينضروا في تاريخنا ولينظروا في واقعهم قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس »

وشدد الرئيس على أننا لسنا تحت الاستعمار أو الحماية بل نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام كامل للقانون.

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