سعيد للقضاء: لديكم من المعلومات ما يكفي لتجريم هؤلاء

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له من مقر وزارة الداخلية مساء الخميس، القضاء والنيابة العمومية إلى أن تقوم بدورها في مواجهة مروّجي المؤامرات والمناورات والكذب والمس من الأمن العام.

وقال سعيد للقضاء: « لديكم من المعلومات ما يكفي لتجريم هؤلاء.. مؤتمنون على تطبيق القانون في قضاء عادل وعليكم أن تقوموا بدوركم لا أن يتخلوا عنه » .

وشدد الرئيس على أن ضرورة أن يكون القضاء ناجزا وحقيقيا ويُعطي لكل ذي حق حقه، مؤكدا أنه لا مجال لأي شخص يحاول أن يضرب مؤسسات الدولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة.

وأضاف الرئيس: « دولتنا قوية ولن تسقط بالأراجيف.. هناك دولة وهناك قانون وعلى القضاء أن يلعب دوره.. لا نسمح لا بالمس من الدولة وبمؤسساتها ولا بالسلم الاجتماعية وبأمنها الغذائي » .

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